Düzce Belediyesi, yaraların sarılması için mücadele ediyor

Düzce Belediyesi, 23 yıl aranın ardından sarsılan kentte bir taraftan depremin yaralarını sarmak için özverili çalışma gerçekleştirirken, bir yandan da sosyal hayatın normalleşmesi adına belediyecilik çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

Düzce Belediyesi, 23 Kasım sabahı itibariyle yaşanan 5,9’luk depremle birlikte teyakkuza geçerek insan odaklı başlattığı belediyecilik çalışmalarını her birimiyle aralıksız sürdürüyor.

7/24 esasına göre hareket eden belediye, Sosyal İşler Müdürlüğü başta olmak üzere kurduğu ihtiyaç giderme noktalarında sıcak çay, çorba ve poğaça, simit, pide gibi gıda maddeleri ikramında bulunarak depremzede vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmazken, diğer birimleri de hem daha fazla vatandaşa yardım ulaştırmak hem de rutin belediye çalışmalarını sürdürmek için mücadele ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatları doğrultusunda merkez geneline yayılan ekipler, vatandaşların deprem psikolojisinden sıyrılarak kentteki sosyal hayatın normalleşmesi çerçevesinde rutin belediyecilik hizmetlerinin devamlılığına önemli katkı sağlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları programlama dahilinde mahallelere yönelik yeni park yapımı, parkların budanması ve tamiratlar başta olmak üzere çalışmalarına devam ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise başta toplanma noktaları olmak üzere kentin yoğun olarak kullanılan ana arterlerinde biriken çöplerin hızlı şekilde kaldırılmasını sağladı. Ekipler, merkez genelinde yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra mahallelerde çöp toplama ve temizlik çalışmalarını da aksatmadan sürdürürdü.

Her birimi ile depremin yaralarını sarmak için mücadele eden, her bir vatandaşın sıkıntı yaşamaması adına çalışma gerçekleştiren Düzce Belediyesi, kentte hayatın normalleşmesi adına büyük çaba sarf ediyor.