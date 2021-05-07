Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü yeniden yapılanıyor

Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübünde yeniden yapılanmaya gidiliyor. Yeni yapılanma çerçevesinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kulübün başkanlığına bir dönem Düzcespor Başkanlığı da yapan işadamı Muzaffer Leblebici’nin getirildiğini açıkladı.

İşadamı Muzaffer Leblebici, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün isteği doğrultusunda Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü başkanlığına getirildi. Başkan Özlü yeni yapılanma ile birlikte Düzce’den şampiyon sporcuların çıkacağını kaydetti.

"Yeni bir yapılanmaya gidiyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübünde yeniden yapılanma çerçevesinde yaptığı değerlendirmede; işadamı Muzaffer Leblebici isminde karar kılındığını söyleyerek,” Muzaffer bey, bir dönem Düzcespor’umuzun da başkanlığını yapmış önemli bir isim. Ata sporumuz ve güreş kulübümüz de bizim için çok önemli. Güreş branşında daha büyük başarılar elde etmek için yeniden yapılanmaya gidiyoruz. Muzaffer Bey ile de görüşmelerimiz olumlu geçti ve kendisini kulübümüzün başkanlığına getirdik. Büyük başarılar elde etmiş olan kulübümüzün başarılarının katlanarak artacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar kulübe emeği geçmiş tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.