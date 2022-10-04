Düzce Belediye meclisi 12 gündem maddesi ile toplandı

Düzce Belediyesi Ekim ayı meclis toplantıları başladı. Meclis Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda görüşülen 12 gündem maddesi komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediye Meclisi Ekim ayı toplantılarının ilkini meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde ilk olarak Düzce Belediyesi Kent Konseyinin aile yapısını güçlendirme adına Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) çatısı altında eğitimler verilmesine yönelik teklifi üyelerle paylaşıldı. Evlilik öncesi yeni evliler başta olmak üzere aile yapısının tamamını ilgilendiren konulara yönelik Uzman Psikolog Ersan Şimşek tarafından verilmesi planlanan eğitimlerle ilgili bilgilendirilen meclis üyeleri, teklife olumlu baktı.

Meclis gündeminde, bir önceki meclis toplantısının tutanak özetinin oylaması yapıldı. Gündemin ilk maddesinde meclis üyeleri ile Cengiz Tuncer’in yerine Başkan Yardımcılığına Murat Gülmez’in atandığı; meclis üyesi Celal Kasapoğlu’nun yerine ise Mustafa Bilgin’in geldiği paylaşıldı.

Gündemin 2’nci maddesinde, eski meclis üyesi Celal Kasapoğlu’nun görev aldığı Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden boşalan koltuk için üye seçimi yapıldı. AK Parti grubu tarafından üyeliğe önerilen meclis üyesi Burak Coşkun, oy birliği ile TDBB üyeliğine seçildi.

Toplantı, gündemin kalan maddelerinin görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi. Ekim ayı 2. meclis oturumu 6 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da yapılacak.