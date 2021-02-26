Düzce bahara hazırlanıyor

Düzce Belediyesi ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Bahçeşehir ve mahallelere yönelik bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin her noktasında temizlik ve estetik görünüm başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şehir merkezi genelinde yıpranan ve onarımına ihtiyaç duyulan çöp konteynerleri tamir edilerek tekrar vatandaşların kullanımına sunuluyor. Özellikle tekerlek kısımlarında büyük sıkıntı yaşanan konteynerlerin tekerlekleri yenilenirken, tamiri mümkün olmayanları ise yenileri ile değiştiriliyor. Ayrıca, konteynerlerinin temizlik ve dezenfektasyon işlemleri de rutin şekilde yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise gerek il merkezi ve Bahçeşehir bölgesindeki mahallelerde park ve bahçelerin temizlenmesine devam ediliyor. Ayrıca banklar ve oyun parklarında bakım yapılırken, ağaç budama ve dikim çalışmalarına da gün aşırı devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda, Terminal alanında bulunan bankların tamirleri, Bahçeşehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesinde bulunan oyun parklarının elden geçirilmesi çalışmalarının yanında, D-100 Karayolu üzeri başta olmak üzere mahallelerde ağaç ve çiçek budama çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor.