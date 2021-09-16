banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi

Düzce aşılamada yüzde 81’e ulaştı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Düzce’de yapılan aşılama çalışmalarında aşı oranı plakaya ulaşarak yüzde 81 oldu.

DÜZCE 16.09.2021, 10:05
Düzce aşılamada yüzde 81’e ulaştı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Düzce’de yapılan aşılama çalışmalarında aşı oranı plakaya ulaşarak yüzde 81 oldu.

Düzce’de aşı seferberliği devam ediyor. İl genelinde bir çok noktada yapılan aşılama çalışmalarına ek olarak hastanelerde ve sağlık merkezlerinde de vatandaşların korona virüs aşılamaları devam ediyor. Mobil sağlık ekiplerinin de aşılamaya verdiği destekler ile Düzce korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmalarında yüzde 81 ile ulaştı. Aralıksız süren çalışmalarda aşılamanın Ekim ayında yüzde 90’lara kadar ulaşması bekleniyor.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0