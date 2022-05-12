DÜfest22 dolu dolu geçiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, öğrencilerimizin bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Düzce Üniversitesi Öğrenci Festivali (DÜfest22) gün içerisinde gerçekleştirilen etkili ve eğlenceli etkinliklerle unutamayacakları mutlu anlar yaşatıyor.

Gün boyu çeşitli aktiviteler ve eğlencelerin yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında, öğrenciler yoğun geçen eğitim döneminin yorgunluğunu attı. Öğrenci Kulüpleri ve toplulukları açtıkları stantlarda kendi bölümlerini tanıtma ve çalışmalarını sergileme imkanı buldu. Güneşli havanın tadını çıkaran öğrenciler gün boyunca balon futbolu, voleybol, rodeo gibi renkli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Festivalde Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu’nun (DÜ-OK), sergilediği gösteri atışı beğeni topladı. Okçuluk hakkında bilgiler veren topluluk üyeleri, katılımcılara ok atışı yaptırdı.

Festival alanında açılan stantları ziyaret eden ve öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Çakar, gençlerle sohbet etti.

Düzce Üniversitesi öğrenci gruplarının sergilediği canlı müzik performanslar, şenlik alanını dolduran öğrencilerimize keyifli anlar yaşattı.

Günün son gösterimi olan Grup Retrobüs’ün konserinde; öğrenciler yaklaşık 2 saat süresince coşkulu ve neşeli anlar yaşadı. 70’ler ve 90’ların unutulmaz şarkılarını muhteşem bir performansla dile getiren Grup Retrobüs’e hep bir ağızdan eşlik eden öğrenciler, günü keyifli ve neşeli bitirmenin tadını çıkardılar.

Konser sonunda sergiledikleri başarılı performansları için Grup Retrobüs’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim eden Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, pandemi tedbirleriyle geçen 2 yılın sonucunda herkesin sıkıldığını ve stres atmaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Öğrencilerin ders yükünü hafifletmek ve vize sonrasında stres atabilmeleri için Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın isteğiyle DÜfest22’nin düzenlendiğini ifade eden Ateş, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, sorunsuz ve keyifli bir festival olması temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.