DTSO iştirak şirketi için müfettiş istedi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) iştirak şirketi olan DTSO Hizmet şirketi yeni yönetimi bir önceki yönetimin hesaplarıyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığından müfettiş istedi.

Yeni göreve gelen DTSO ve iştirak şirketinin yöneticileri Ercan Coşkun ve Recep Ali Gelinoğlu, bir önceki yönetim dönemi ile ilgili basın açıklaması yaptılar. Ercan Coşkun, Ticaret Bakanlığı’ndan müfettiş istediklerini belirterek “Önceki dönem Oda Meclis Başkanı Ahmet Dertli tarafından DTSO iştiraki olan DTSO Hizmet Ltd. Şti. ile ilgili olarak gündeme getirilen iddialar hakkında oda yönetim kurulu tarafından da alınan izin doğrultusunda ilgili iştirakin bağımsız deneticiler tarafından denetlenmesine karar verilmiştir. Hazırlanan ve tarafımıza sunulan bağımsız denetim raporu sonucuna göre, Ticaret Bakanlığı’na gerekli incelemeleri yapmak üzere müfettiş talep edilmiş olup, Bakanlık müfettişlerinin hazırlayacağı denetim raporu da bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.