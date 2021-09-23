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Dijital içerikler öğrencilere tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanması için çalışmalarını sürdüren Düzce Uğur Kurs yöneticileri, öğrencilerine dijital içeriklerin tanıtımını gerçekleştirdi.

DÜZCE 23.09.2021, 09:50
Dijital içerikler öğrencilere tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanması için çalışmalarını sürdüren Düzce Uğur Kurs yöneticileri, öğrencilerine dijital içeriklerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Düzce’nin eğitim kalitesinin artması ve öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanması için faaliyetlerine devam eden Düzce Uğur Kurs’ta öğrencilere yönelik tanıtıcı eğitimler devam ediyor. Son olarak kursa dahil olan öğrencilere rehber öğretmenler tarafından sınava verimli bir hazırlık süreci ile ilgili eğitimler verildi. Öğrencilere ayrıca Dijital içerikler ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunuldu.

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