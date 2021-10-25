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Devir işlemleri kapıda

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Yazılım KOBİ sorumlusu Büşra Sevim Tok KOBİ’lere yönelik yaptığı açıklamada yılsonunun yaklaştığına değinerek ön muhasebe kullanan firmaları uyardı.

DÜZCE 25.10.2021, 10:01
Devir işlemleri kapıda

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Yazılım KOBİ sorumlusu Büşra Sevim Tok KOBİ’lere yönelik yaptığı açıklamada yılsonunun yaklaştığına değinerek ön muhasebe kullanan firmaları uyardı.

Mali yılsonu işlemlerinde tüm hesapların kapatılarak yeni bir mali döneme açılış işlemleri yani yılsonu devir işlemlerinin öneminden bahseden Büşra Sevim Tok programı kullanan firmaların mutlaka devir yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Tok, “Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yılsonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir. Devir işlemi bir dönemi kapatıp değerlerini diğer yıla aktararak yeni bir dönem açma işleminden ibarettir. Yani program içerisinde cari, stok, kasa, banka gibi bakiye bilgilerinin hesaplanarak yeni veri tabanına aktarılması işlemidir” diyerek tüm firmaların programlarını daha işlevsel kullanabilmeleri açısından devir işlemlerini yaptırmalarını önem arz ettiğini belirtti.

Tok devir işlemlerinin nasıl, ne zaman yapılması gerektiği ve hangi avantajları sağladığını şöyle anlattı; “Devir işlemleri, veri tabanı üzerinde kontrollü ve gerekli önlemlerin alınarak herhangi bir hataya neden olmadan yapılması gerekir. Bu nedenle devir işlemleri teknik destek uzmanlarımız tarafından uzak masaüstü bağlantısı ile yapılmaktadır. Devir işlemi genellikle mali yılsonlarında yapılması tercih edilen bir işlemdir. Ancak kullanıcılarımızın tercihlerine göre diledikleri zamanda devir işlemi yapılabilmektedir. Devir, işlemi ile programda yeni mali yılın açılışı sağlanır. Bir sonraki yıla geçiş yapılarak faturasal karışıklıklar engellenir ve bu geçiş ile muhasebesel işlemlerin takibi kolay olurken aynı zamanda programın raporlama ve performansına da etki eder buda kullanıcılarımızın zamandan tasarruf etmesini sağlar. Devir işlemi öncelikle bir uzman tarafından gerekli önlemlerin alınarak yapılması gerekmektedir. Mevcut verilerinizin herhangi bir hataya veya yanlış bir hesaplamaya neden olmaması açısından öncelikle yedeklenmesi sonrasında yeni döneme aktarılması ile gerçekleşmektedir.”

Tok son olarak ise Bilsoft Yazılım olarak kendi ön muhasebe programları kullanıcılarına randevu sistemi ile en etkin hizmeti vermeye çalışacaklarını belirttikten sonra çok yakında yoğun bir döneme gireceklerini aktardı.

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