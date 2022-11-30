Depremin ilk saatlerden beri sahadalar

Düzce’de meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından yaşam, normal akışına dönüyor. Düzce Belediyesi sorumluluk alanında talebi olan her vatandaşa dokunmaya devam ediyor.

Düzce’de deprem sonrası hayat olağan akışına kaldığı yerden devam ediyor. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de tam kadro personeli ile deprem sonrasında ilk andan itibaren saha çalışmalarını sürdürüyor. Şehir genelinde küçük hasarlı binalarda vatandaşa yardım eden ekipler, hasar tespit çalışmaları ve ardından yıkımların başlaması ile moloz kaldırma işlemini yürütüyor. İşleyişte, belediye eliyle ücret dahilinde yapılan moloz kaldırma işleminin deprem sonrası süreçte tamamen ücretsiz yürütüldüğünü anlatan ekipler, vatandaşın memnuniyetini sağlamak için aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Temizlik çalışmalarının da deprem akşamından itibaren özellikle yaşam alanlarında yoğunlaştırılarak yürütüldüğü belirtilirken Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Personelimiz ilk andan itibaren sokağa çıkarak ihtiyaç olan noktalarda çalışmaya başlamıştır ve sonrasında evlerine yıkım kararı verilenlere yardım için de çalışmalarını sürdürmüştür. Yıkımlar sonucu ortaya çıkan molozların kaldırılması ücret karşılığında yapılırken bu süreçte hiçbir vatandaşımızdan talepte bulunmamaktayız. Ayrıca kentimizin belli noktalarında oluşturulan yaşam alanlarının gece - gündüz aralıksız şekilde temizliğine devam ediyoruz. Bunların yanı sıra şehrimizde rutin temizlik işlemlerini de aksatmadan sürdürüyoruz. Zor günleri hep birlikte aşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.