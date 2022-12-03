Deprem bölgesinde 200 saha görevlisi işe alınacak

Düzce Valiliği, deprem sonrası hasar gören kamusal altyapının hızlıca toparlanması için sahada daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulması dolayısıyla, Vali Cevdet Atay tarafından 200 kişilik kontenjan talep edildiğini, 6 ay sürecek uygulama için başvuruların bugün başladığını duyurdu.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım’da meydana gelen depremde il genelinde birçok binada maddi hasar meydana gelirken, hasar tespit çalışmaları hızla devam ediyor. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının deprem nedeniyle meydana gelen olağanüstü durumun hızla normalleştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi. Deprem sonrası hasar gören kamusal altyapının hızlıca toparlanması için sahada daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulduğundan, Vali Cevdet Atay’ın talimatlarıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden 200 kişilik Toplum Yararına Projesi (TYP) uygulanması için kontenjan talep edildiği bildirildi. Düzce’nin TYP talebi uygun görülerek 6 ay sürecek 200 kişilik kontenjan tahsis edildiği duyuruldu.

Müracaatlar başladı

Açıklamada, "İlimiz merkezi ve ilçelerinde kamusal altyapının iyileştirilmesi, çadır alanları ve konteyner alanlarının oluşturulması ve temizliği, hasarlı binaların onarım çalışmaları ve gerekli görülen alanlarda destek hizmeti sağlaması amacıyla 200 kişiye yönelik 6 ay süreli TYP başvuruları 3 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olup projeye son müracaat tarihi 7 Aralık 2022 olarak belirlenmiştir. İşe başlama tarihi 15 Aralık 2022 olacaktır. Projede çalışmak isteyen kişiler müracaatlarını ALO 170 iletişim hattı üzerinden telefon marifetiyle veya İŞKUR İnternet sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr/) online olarak yapılabilecektir. Ayrıca kurumdan da başvuru yapılabilecektir. Program süresince, katılımcılar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılacak olup, çalışanlara asgari ücret üzerinden aylık olarak ödeme yapılacaktır” denildi.

Programa başvuru yapacak adayların ile ilgili ise şunlar aktarıldı:

"İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak. Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede işsiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak, (Erkek adaylarda 35 yaşın üzerinde olan adaylara öncelik verilecektir.) İŞKUR tarafından düzenlenen kurs programlarına başvuru tarihinden önceki son altı aylık süre içinde katılmamış olmak. İl sınırları içinde ikamet etmek. Emekli ve malul aylığı almıyor olmak. Öğrenci olmamak (Açık öğretim okulu öğrencileri hariç), şartlarını taşımaları gerekmekte. Toplum Yararına Programa aynı aileden 1 kişi katılabilecek ayrıca aynı ailede iki sigortalı var ise 3’üncü kişinin bu programa katılması mümkün olmayacak. Programa kabul edilebilmek için müracaatçıların hane gelirlerine bakılacaktır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre müracaatçıyla aynı evde ikamet eden yakınlarının aylık gelirlerinin brüt asgari ücret tutarının 1,5 katını geçmeme şartı aranacaktır. Bu tutarın üzerinde hane geliri olanlar programa kabul edilmeyecektir. Aktif sigortalı olanlar, vergi mükellefi olup işveren statüsünde BAĞ-KUR’lu olanlar programa katılamazlar. Daha önceki programlardan mazeretsiz ayrılanlar, yasaklı durumda olanlar programa katılamazlar. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler programa katılamazlar. Program dahilinde çalışacak adayların seçimi Toplum Yararına Programı Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelgenin 12.maddesinin 2. fıkrasının D bendi kapsamında belirlenecektir.”