Denetimler aralıksız sürüyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ara tatil süresince okul kantinlerini ve İstanbul Caddesi genelinde motosiklet denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarına dönecek öğrencilerin sağlıklı ortamlarda beslenmelerinin sağlanması noktasında kantinlerdeki ürünlere ve hijyen koşullarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gıda, tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde kantin işletmecilerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının kontrollerini de sağlayan Zabıta ekipleri, denetimlerine okulların açılmasıyla birlikte devam edecek.

İstanbul caddesinde motorlu taşıt denetimleri

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte yaya trafiğine açık olan İstanbul Caddesi üzerinde de motorlu taşıtlara yönelik denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Yapılan motosiklet denetimlerinde motorlu araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesine giriş yapan 15 motosiklete karayolları trafik kanununun ilgili maddesine istinaden 196’şar TL cezai işlem uygulanmıştır