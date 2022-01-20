Cumayeri Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Cumayeri ilçesinde de etkili oldu. Bir yandan yolları açan ekipler bir yandan da sokakta kalan hayvanlara mama bıraktılar.

Cumayeri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Cumayeri Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler, ilçenin çeşitli noktalarda bırakılan mama ve yemlerle can dostların karınlarını doyurdular.