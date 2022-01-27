Cumayeri Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Cumayeri Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde hakim olan yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Cumayeri Belediyesine bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle sokakta yaşayan sokak hayvanları için ilçede belli noktalara mama bıraktı. Kar yağışı nedeniyle yem ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan belediye ekipleri halktan da teşekkür aldılar.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Bir yandan hayvan barınağı inşaatımız için çalışmalar devam ederken bir yandan da ilçe genelinde bulunan bazı noktalar ekiplerimiz tarafından sürekli kontrol edilerek yem bırakılıyor. Diğer yandan merkeze uzak alanlarda yaşayan ve yem bulamayan sokak canları için ise sürekli olarak doğaya yem bırakılıyor" dedi.