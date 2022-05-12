Çölyak hastalığına dikkat çektiler

DÜZCE (İHA) – Düzce Mevlana Kız Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri Çölyak Farkındalık Günü için kolları sıvayarak hastaların glütensiz gıdalara ulaşımını sağlamak için ekmek hazırladılar.

Düzce’nin proje okulları arasında yer alan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla Çölyak Günü etkinliği düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Ahmet Ceylan ve öğrenciler glutensiz ekmek yaparak okul öğrencilerine sunum yaptı. Ayrıca Okulun Biyoloji Öğretmeni Tülin Yüksel çölyak hastalığı hakkında öğrencilere ve misafirlere bilgiler verdi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin etkinlikte yaptığı konuşmada; “Çölyak hastalığı ince bağırsakta hasarlar oluşturan, her yaşta tanı konulabilen bir sindirim sistemi hastalığıdır. Her yüz kişiden birinde görülebilen hastalığın bilimsel olarak kanıtlanan tek tedavi yöntemi sadece glütensiz gıdalar tüketmektir ve hastalık ömür boyu diyet gerektirir” dedi.

Çölyak hastası annesi olan Filiz Elif Samancı ise Düzce’de Çölyak hastaları için hayal ettiklerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinlik sonunda ise Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin ve Filiz Elif Samancı Çölyak hastalığına karşı ilk defa farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikten dolayı Düzce Mevlana MTAL Müdür Yardımcısı Suzan Çiner ve Esma Gülmez’e teşekkür etti.