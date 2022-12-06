Çocukların deprem sonrası uyum süreci başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez üssü 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime öğretime başlayan Şükran Öney Anaokulunda çocuklara yönelik pisikososyal çalışmalar yapılıyor.

5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Düzce’de eğitim öğretime ara verilmişti. Bu süreçte öncelikle Şükran Öney Anaokulu öğretmenlerine ve velilerine online programı üzerinden psikososyal destek eğitimi verildi ve tüm öğrenciler rehber öğretmen tarafından tek tek aranarak iyi oldukları bilgisi alındı. Bir haftalık aranın ardından 5 Aralık 2022 tarihi itibariyle öğrenciler yeniden eğitim öğretime başladı. Şükran Öney Anaokulu öğrencilerine Psiko Sosyal eğitim programı birinci oturum çalışmaları yapılarak çocukların deprem sonrasında okula uyum sürecine başlandı.