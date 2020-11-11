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Çilimli’de kadın kültür evi açılacak
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY’IN BAŞLATTIĞI KADIN KÜLTÜR EVİ PROJESİ ÇİLİMLİ’DE DE HAYATA GEÇİRİLECEK. ÇİLİMLİ’DE PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN ÖN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
DÜZCE 11.11.2020, 09:21
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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başlattığı Kadın Kültür Evi projesi Çilimli’de de hayata geçirilecek. Çilimli’de projenin hayata geçirilmesi için ön toplantı gerçekleştirildi.İlk olarak geçtiğimiz aylarda Afyon’da başlayan Kadın Kültür evi projesi Düzce’de hayata geçiriliyor. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başlattığı Kadın Kültür Evi projesi kapsamında Çilimli’de çalışmalar başlatıldı. Çilimli Kaymakamı Onur Şan ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve üyelerin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi. Oluşturulacak Kadın Kültür Evi’nde kadınlar spor yapıp kitap okuma gibi etkinlikler yapabilecek.