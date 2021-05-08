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Bu kez ceza için durdurmadılar

Düzce’de jandarma ekipleri, "1-7 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası" kapsamında sürücüleri durdurarak, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu, bilgilendirme yaptı.

DÜZCE 08.05.2021, 14:43
Bu kez ceza için durdurmadılar

Düzce’de jandarma ekipleri, "1-7 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası" kapsamında sürücüleri durdurarak, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu, bilgilendirme yaptı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Kentin işlek noktalarında kontrol noktaları oluşturan jandarma trafik ekipleri, sürücüleri tek tek durdu. Aracı durdurulan sürücüler ise kısa süreli panik yaşadı. Ekipler sürücülere, emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere, tüm trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Aynı zamanda ekipler, araç sürücülerinin emniyet kemeri takıp takmadığını, motosiklette bulunanların koruma başlığı ve gözlüklerinin olup olmadığını ve traktörlerde ise "Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi (ROPS)" ve reflöktör kullanımını denetledi.
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