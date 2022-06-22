Bu durakta yok yok

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün isteği ve desteğiyle atıl durumdaki 12 metrelik konteyner, klimalı, LED ekranlı, kütüphaneli modern bir otobüs durağı haline getirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Düzce Belediyesinin üretim konusunda en başarılı ve sıra dışı üretimlere imza atan birimlerinden olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, geri dönüşüm kavramını değiştirerek ileri dönüşüm uygulamasına geçti. Düzce Belediyesinin tüm üretim ve saha çalışmalarının kaynak birimi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, atıl materyalleri yeniden kullanımına kazandırma çalışmalarına yenisini ekledi. Daha önce eski demirlerden ferforje de yapan müdürlük ekipleri son olarak atıl durumda duran 12 metre uzunluğundaki konteyneri 1 ay gibi kısa bir sürede modern bir otobüs durağı haline dönüştürdü.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün modern otobüs duraklarını şehre kazandırma talebinin ardından Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, atıl vaziyette bulunan konteynerini ileri dönüşüm ürününe çevirdi. Tasarruf tedbirlerini elden bırakmadan tamamen belediye öz imkânları kullanarak kısa süre içinde yapılan modern otobüs durağı Şaguç durağına olarak kullanıma açıldı.

Yazın soğuk kışın sıcak otobüs durağı

12 metrelik modern otobüs durağının içine yazın soğuk, kışın sıcak olmasını sağlayacak iki adet klima yerleştirildi. Durakta aynı zamanda15 koltuk ve kütüphane de bulunuyor. Durağın içinde organizasyon ve reklamlar için ekran konulurken durağın dışına gün-saat ve tarihin yazılı olduğu LED ekran yerleştirildi. Düzce Belediyesi şantiyesinde üretimi yapılan mermerlerin zemin olarak kullanıldığı durakta ayrıca engelli rampası ve vatandaşların kullanımına açık 8 adet tablet ve telefon USB girişli şarj ünitesi bulunuyor. Modern otobüs duraklarının belediye imkanlarıyla üretilmesi için çalışmalar devam edecek.