Biz kirlettik dalgalar geri verdi

Karadeniz’de oluşan dalgalar, dere yatakları ve sahillerden denize atılan çöpleri kıyılara vurdu. Kıyalarda biriken çöp yığınları ise çirkin görüntüler oluşturdu.

Karadeniz’de oluşan dalgalar, doğanın kirletildiğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Düzce’nin Akçakoca ilçesi sahilinden ve dere yataklarından denize taşınan çöpler, Karadeniz’de oluşan dalgalar ile tekrar sahillere geldi. Dalgalarla sahillere yığılarak kötü görüntüler oluşturan çöpler ise belediye ekipleri tarafından toplanarak temizlendi.