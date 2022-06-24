Bin 375 kişiye iş bulundu

Düzce Belediyesi, İŞKUR, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile istihdama katkı sağlamak amacıyla BELKA bünyesinde kurulan İş Kulübü, 2019 yılının son ayından itibaren bin 375 kişinin iş başı yapmasında aracılık ederek istihdama katkı sağladı.

Düzce Belediyesinin kentte işsizlik oranlarını düşürmek ve işveren ile işçiyi bir araya getirmek amacıyla İŞKUR ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa açtığı İş Kulübü, istihdam katkı sağlamaya devam ediyor. Düzce Belediyesi BELKA tarafından şehir merkezinde açılan İş Kulübü ofisine başvuran vatandaşlara kariyerlerine ve uzmanlık alanlarına göre iş imkanları sunuluyor. İş Kulübü 2019 yılından itibaren iş bulmak için başvuru yapan 3 bin 275 kişinin bin 375’ini istihdama kattı.

İşçi ve işveren buluşturuluyor

Öte yandan İş Kulübü işverenlerle işçileri bir araya getirirken eğitimler de verilmesini sağlıyor. İşbaşı eğitim programlarına 131 kişi dahil olurken İş Kulübü eğitimlerine de 58 kişi katılım sağladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin önemli iş bulma sosyal platformlarından biri ile de protokol imzalayan Düzce İş Kulübünün istihdama olan katkısının artması bekleniyor.