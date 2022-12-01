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Bilimsel araştırmalarda işbirliği yapacaklar
öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve iş birliği imkanları başta olmak üzere çeşitli konularda işbirliği yapacak.
DÜZCE 01.12.2022, 14:46
öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve iş birliği imkanları başta olmak üzere çeşitli konularda işbirliği yapacak.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ederek Düzce’de 23 Kasım’da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Sözbir’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde de bulunan Polat; eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve iş birliği imkanları başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.