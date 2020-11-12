BİK Sakarya Şubesi’nden DTSO’ya ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’i makamında ziyaret etti.

BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, beraberinde Şube Müdürlüğü personeli İsmail Alabaş ile birlikte DTSO Başkanı Tuncay Şahin ve Başkan yardımcısı Ümit Ülgen’i ziyaret etti. Kurum çalışmaları hakkında bilgi veren Çorbacı, 1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla şube müdürlüğünün hizmet alanına Düzce’nin de dahil edildiği bilgisini verdi. DTSO Başkanı Şahin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda ise İbrahim Çorbacı, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın talimatıyla bastırılan Dr. Mehmet Gedizli’ye ait kitap setini hediye etti. DTSO Başkanı Şahin’de kahve fincanı hediye etti. Ziyaret toplu çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. Çorbacı daha sonra Düzce Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atanan Elife Özerçetin’i ziyaret etti hayırlı olsun dileğinde bulundu.