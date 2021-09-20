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BELMEK eğitimcilerine iletişim eğitimi

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), 2021-2022 kursları öncesinde kurum eğitimcilerine sosyal medya ve iletişim alanlarında eğitim programı düzenledi.

DÜZCE 20.09.2021, 14:33
BELMEK eğitimcilerine iletişim eğitimi

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), 2021-2022 kursları öncesinde kurum eğitimcilerine sosyal medya ve iletişim alanlarında eğitim programı düzenledi.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Meslek Edindirme Kursları eğitimcilerine sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen eğitimlere Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Beytullah Yılmaz, BELMEK Koordinatörü İlknur Bahar ve eğitimciler katıldı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli tarafından BELMEK eğitimcilerine sosyal medya mecraları, kullanımı ve resmi kurum iletişim araçlarının kullanımları ile önemli bilgiler verdi.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Aliye Arslan, yetişkin eğitimi, beden dili, öfke kontrolü ve mevzuat bilgileri konularında eğitim verdi.

Düzce Belediyesi BELMEK eğitimcileri, öğrenmek istedikleri soruları da sormayı ihmal etmedi.

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