Başkanlar Düzce’de toplantıda buluşacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında 7 ilin belediye başkanını Düzce’de ağırlayacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından, 7 ilin belediye başkanının katılımıyla Düzce’de istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ev sahipliğinde 6-7 Mart tarihlerinde Turan Otel’de gerçekleştirilecek toplantıya, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın,Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un yanı sıra Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcıları Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Giresun Milletvekili Kadir Aydın katılım sağlayacak. 6 Mart Cumartesi günü misafirlerin Düzce’ye gelerek otele yerleşmesiyle başlayacak program, 7 Mart Pazar günü saat 11:00’de Deneyim Paylaşımı İstişare Toplantısıyla devam edecek. Basına açık olarak başlayan toplantı daha sonra basına kapalı şekilde devam edecek. Öğleden sonra ki oturumda ise Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, misafir belediye başkanlarına şehre kazandırılan vizyon projeleri gezdirecek. Program, akşam yemeğinin ardından sona erecek.