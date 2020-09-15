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Başkan Yanmaz Yukarı Mahalle esnafını ziyaret etti

AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANI OKAN YANMAZ TARİHİ YUKARI MAHALLE ESNAFI İLE BİR ARAYA GELDİ. BELEDİYE BAŞKANINI EŞİ UMUT IŞIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ NURSEN YANMAZ DA ZİYARETTE HAZIR BULUNDU.

DÜZCE 15.09.2020, 15:44
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Başkan Yanmaz Yukarı Mahalle esnafını ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Tarihi Yukarı Mahalle esnafı ile bir araya geldi. Belediye Başkanını eşi Umut Işığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz da ziyarette hazır bulundu.

Yanmaz çifti esnafın sorunlarını ve önerilerini dinledi. Yukarı Mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek şehrin kalkınması ve insanların refahına katkı sağlamak için sahada olduklarını vurgulayan Başkan Yanmaz, Tarihi Yukarı Mahalle Pazarının Akçakoca için önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Okan Yanmaz, esnaf ziyaretlerinin tüm mahallelerde devam edeceğini belirterek “Tüm esnaf sanatkârlarımızın kendi mesleklerinin yanı sıra yaşadığı bölgelere ilişkin sorunları da bulunabiliyor. Bunları yekinde tespit etmek için yanlarına gidiyoruz. Bire bir görüşler, istişareler bizim için çok önemlidir. Sorunları yerinde tespit ederek, esnafın da getirdiği öneriler ile birlikte çözüm buluyoruz. Biz Akçakoca’yı birlikte yöneticimizi söylemiştik, öyle de yapıyoruz” dedi.

Umut Işığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Koordinatörü Nursel Yanmaz da ziyaretlerde birimin faaliyetleri konusunda bilgi veriyor.

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