Başkan Yanmaz, muhtarlarla bir araya geldi
AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANI OKAN YANMAZ, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISI İLE AKÇAKOCA MERKEZ MAHALLE MUHTARLARI VE KÖY MUHTARLARI DERNEĞİ BAŞKANINI AĞIRLADI.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Akçakoca Merkez Mahalle Muhtarları ve Köy Muhtarları Derneği Başkanını ağırladı.
Başkan Yanmaz Akçakoca Pusula Katamaran gezi teknesinde mahalle muhtarı ile görüşerek mahalle muhtarlarının gününü kutladı. Muhtarlardan mahalleleri ile istek ve talepleri dinleyen Başkan Yanmaz, muhtarların önerilerini tek tek not etti. Başkan Yanmaz, yerel idarenin en büyük yardımcılarının muhtarlar olduğunu söyledi. Başkan Yanmaz, ‘Muhtarlarımız, temsilcileri oldukları köy ve mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmekte, en ücra yerleşim yerlerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak sevinçte, hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Bizlerde çalışmalarımızı yaparken her zaman muhtarlarımızın talep ve önerilerini alıyoruz” dedi.
Programa Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, siyasi parti başkanları, ilçe emniyet müdürü ilçe jandarma komutanı da eşlik etti.
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