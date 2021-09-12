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Başkan Şahin’den öğrencilere ziyaret

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret ederek derslerinde başarılar diledi.

DÜZCE 12.09.2021, 12:50
Başkan Şahin’den öğrencilere ziyaret

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret ederek derslerinde başarılar diledi.


Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrenciler okullarına gitmeye başladı. Korona virüs salgını ile mücadele de alınan kurallar çerçevesinde başlayan okullarda öğrenciler derslerine girmeden önce kontrol ediliyor. Kaynaşlı’da da eğitime başlayan öğrencileri Belediye Başkanı Birol Şahin tek tek ziyaret etmeye başladı. Daha önce ziyaret ettiği okulların ardından son olarak Kaynaşlı Anadolu Lisesi’ne giden Başkan Şahin burada öğrenciler ile bir araya geldi. Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “Zilin sesi bizleri de en az sizler kadar heyecanlandırıyor çocuklar. Çok sabrettiniz, çok özlediniz biliyoruz. Tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor ve yeni eğitim - öğretim yılında hepinize zihin açıklığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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