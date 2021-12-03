Başkan Özlü’nün girişimleri AB’den 1 milyon 267 bin Euro’luk hibe desteği

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle hem ulusal hem de yerel düzeyde ulaşım alt yapısının geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliğine yapılan ‘Düzce Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Projesi” başvurusu 1 Milyon 267 Bin Euro hibe almaya hak kazandı.

Düzce Belediyesi, Avrupa Birliği IPA Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programının Türkiye’deki ulaştırma sektörel operasyon programı kapsamında hazırladığı ‘Düzce Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Projesi” ile 1 Milyon 267 Bin Euro’luk hibe desteği aldı.

Başkan Özlü, göreve gelmesinin ardından Düzce’deki toplu ulaşım sistemini sil baştan yenilenmesini sağlarken, ulaşım noktasında kentin tüm paydaşlarıyla bir bütün halinde hareket etmesi yönündeki çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda ulaşımın hem ulusal hem de yerel düzeyde bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma modeline geçişinin sağlanması amacıyla proje geliştirilmesi talimatını veren Özlü, girişimlerinin meyvelerini aldı

9 Büyükşehir’in yanı sıra hibe alan tek il Düzce oldu

“Düzce Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Projesi” ile ulaşımın geliştirilmesi adına büyük bir adım daha atıldığını ifade eden Başkan Özlü, “Türkiye için Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında hem ulusal hem de kentsel düzeylerde bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma biçimlerine geçişi teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği üzerinden hibe almaya hak kazandık. Türkiye’de başta Antalya, Konya, İzmir ve Trabzon olmak üzere toplam 9 Büyükşehir’in yanı sıra bu hibeyi almaya hak kazanan tek il Düzce oldu” dedi.

Düzce’nin ulaşım noktasında gelecek 50 yılı garanti altına alınıyor

Toplam bütçesi 1 Milyon 490 Bin 850 Euro’luk olan projenin yüzde 85’lik kısmının hibe olarak Düzce Belediyesinin projesine aktarılacağını belirten Başkan Özlü, “Hazırlamış olduğumuz projenin ne denli önemli olduğu, AB’nin vermiş olduğu destekle de sabittir. Göreve geldiğimiz süreçte ulaşım sisteminin yenilenmesi noktasında başlatmış olduğumuz çalışmaların ne kadar doğru adımlar olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Düzce’nin ulaşım noktasında gelecek 50 yılını garanti altına alıyoruz. Şehir içi ulaşımın verimliliğini artırmak için akıllı ve sürdürülebilir bir hareketlilik modeli geliştirilmesini sağlamanın yanı sıra, Düzce’de toplu taşımanın hem vatandaşların hem de taşıtların çevre dostu olarak desteklenmesini ve sürdürülebilir bir hareketlilik kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Düzce’miz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz ” diyen Başkan Özlü, programın bir diğer amacının da yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve kapsayıcı hareketliliğin orta-uzun vadeli gelişimi için Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planının benimsenmesi olduğunu da sözlerine ekledi.