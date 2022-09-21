Başkan Özlü esnafları ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Rıhtım sokak üzerinde ki esnafları tek tek ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, il genelinde belediyenin devam ettirdiği çalışmaları incelemesinin yanı sıra esnafları da ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Özlü son olarak Rıhtım sokak üzerinde faaliyetlerini devam ettiren esnafları ziyaret etti. Esnaflar ile sohbet ederek, çalışmalar hakkında görüşleri dinleyen Başkan Özlü, “Rıhtım Sokak’ta güzel Düzce’mizin güzel esnafları ile bir araya geldik. Hoş bir sohbetin, demli bir esnaf çayının hatırı ile kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.