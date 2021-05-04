Aydınpınar Şelalesi pandemi sonrasına hazırlanıyor

Düzce’nin doğa harikalarından biri olan Aydınpınar Şelalesi, işletim hakkının devredilmesinin ardından bölgede alt yapı çalışmalarına başladı.

Önemli turizm tesisleri arasına girmeye hazırlanan ve Düzce’nin adını sadece Türkiye’ye değil dünyaya duyuracak olan Aydınpınar Şelalesinde, otel, spa ve çadır alanlarının yapılacağı alanlar belirlendi. Hummalı bir şekilde çalışmalarına başlayan işletim hakkını alan firma ilk olarak otel, spa merkezi ve çadırların alt yapı çalışmalarına başladı.

Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte turizm sezonun açılmasını beklediklerini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Aydınpınar Şelalemizin adını tüm dünyaya duyurmak için işletim hakkını devrettiğimiz firma çalışmalarını sürdürüyor. Otel ve spa merkezinin olacağı tesiste çadır alanlarının altyapısı hazırlanıyor. Doğanın içinde, huzur ve sakinliğe hasret duyanların yeri olacak olan Aydınpınar Şelalemiz, turizmde prestij alanlarımızdan biri olacak. Kısa süre içinde turizme açarak Düzce’mize katma değer sağlayacağız” şeklinde konuştu.

100 hektarlık alan üzerindeki Aydınpınar Şelalesi Tesisleri, Kanada Ağaç Evleri, Glamping Çadırları, Bungalovları, spa merkezi, gurme restoranları, yürüyüş parkurları ile misafirlerine hazırlanıyor.