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Asar Deresinde rutin temizlik çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesine bağlı ekipler Asar Deresinde temizlik çalışması yaptı.

DÜZCE 07.08.2021, 00:31
Asar Deresinde rutin temizlik çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesine bağlı ekipler Asar Deresinde temizlik çalışması yaptı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında artan sıcaklıkların etkisiyle dere yüzeyinde ve etrafında oluşan tabakanın yanı sıra mevsimsel yağışlardan kaynaklı dere tabanında biriken atıklar kaldırılarak temizlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve her yıl rutin olarak gerçekleştirilen dere temizlik çalışmaları kapsamında Asar Deresinin Haydar Gördebil Köprüsü ile Camikebir Mahallesi eski Film Platosu arasında gerçekleştirilen çalışmalar da dere içerisinde biriken atıklar kaldırıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde sürdürülen çalışmalarda ayrıca, dere yürüyüş alanları üzerinde oluşan yabani ağaç ve otların temizlikleri de gerçekleştirildi.
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