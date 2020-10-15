Akçakoca’da zabıta ekipleri gramaj ve etiket denetimi yaptı
AKÇAKOCA BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, BÜYÜK MARKET ZİNCİRLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İLÇEDEKİ ESNAFA YÖNELİK FİYAT ETİKETİ VE GRAMAJ DENETİMİ YAPTI. YAPILAN DENETİMLERDE ÜRÜNLERİN RAFTAKİ VE KASADAKİ FİYATLARI MUKAYESE EDİLİRKEN, ETİKETLER DE KONTROL EDİLDİ.
Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri, büyük market zincirleri başta olmak üzere ilçedeki esnafa yönelik fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde ürünlerin raftaki ve kasadaki fiyatları mukayese edilirken, etiketler de kontrol edildi.
Ürünlerdeki fahiş fiyat artışını önlemek maksadıyla Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle büyük marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı. Marketlere girerek reyonları gezen ekipler, ürünleri tek tek inceleyerek fiyat artışı, gramaj eksikliği ve yerli malı etiketlerini kontrol etti. Denetimlerde bazı ithal ürünlere yerli üretim logosu konulduğunu tespit eden zabıta ekipleri, bu konuda market görevlilerine ihtarda bulundu.
Ekipler ayrıca, tespit ettikleri bazı ürünlerin 1 ay önceki fiyatlarını da isteyerek fiyat farklılıklarını karşılaştırdı. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlar da zabıta ekiplerinin denetimlerinden son derece memnun olduklarını belirterek, bu uygulamaların döviz kurlarındaki artıştan dolayı fırsatçılık yapan firmalara engel olacağını belirtti.
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