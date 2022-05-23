Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gece yarısı ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gece saatlerinde incelemelerde bulundu.

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Acil Servisini ziyaret eden Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz gece saatlerinde nöbet tutan sağlık personel ile bir araya geldi. Nöbetçi sağlık personelleri ile bir süre sohbet eden Dr. Yılmaz özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.