Adreste nüfus hizmeti veriliyor

DÜZCE(İHA) – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan adreste nüfus hizmeti, Düzce’de yapılıyor. Belirlenen ekipler, müdürlüğe gelemeyen özellikle 75 yaşın üstündeki veya engelli kişilerin evlerine kadar giderek nüfus hizmeti veriyor.

Yaşlı, engelli ve nüfus müdürlüğüne gelemeyecek derecede olanlar için başlatılan adreste nüfus hizmeti Düzce’de aralıksız bir şekilde sürüyor. Vatandaşların aldığı randevular kapsamında evlere giden ekipler, Sarayyeri Mahallesi’nde evlerinden çıkamayan Perihan Özata, Kiremitocağı Mahallesinde ikamet eden Nimet Akbaş ve Musababa köyünde ikamet eden Fatma Kasap’ın adreste Nüfus hizmeti cihazı ile TC Kimlik Kartı başvurusu alındı. Çalışma sırasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.