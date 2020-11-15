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48 derslikli okulun temeli atıldı

Düzce’de, Milli Eğitim Bakanlığı, Düzce Belediyesi ve Hayırsever iş adamı Kasım Aktaş’ın desteğiyle inşa edilen 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu’nun temeli düzenlenen tören ile atıldı.

DÜZCE 15.11.2020, 18:39
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48 derslikli okulun temeli atıldı

Düzce’de, Milli Eğitim Bakanlığı, Düzce Belediyesi ve Hayırsever iş adamı Kasım Aktaş’ın desteğiyle inşa edilen 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu’nun temeli düzenlenen tören ile atıldı.

Düzce’de, Milli Eğitim Bakanlığı, Düzce Belediyesi ve Düzce Cam Fabrikası’nın Sahibi hayırsever iş adamı Kasım Aktaş tarafından yapılan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulunun temeli atıldı. Aziziye Mahallesi’nde Eski SSK Hastanesinin olduğu 18 dönüm arsa üzerine yapılacak okulun temel atma töreninde konuşan Düzce Valisi Cevdet Atay, okul yapmanın gönüllülük işi olduğunu dile getirerek; "Allah nasip edecek ki insanlar bu işleri yapsın. Sadece kazanç değil, kazandığını o bölgenin insanlarına yatırım yaparak onların geleceğine katkı sunduğu için Kasım Bey’e teşekkür ediyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise okulun gelecek yıl eğitim ve öğretim dönemine yetiştirileceğini söyledi. Hafriyat ve peyzaj çalışmasının Düzce Belediyesi tarafından yapılacağını dile getirerek; “Kasım Aktaş, okulun 24 dersliğini üstlendi. Diğer kısımlarını Milli Eğitim Bakanlığı ve bize bağış taahhüdünde bulunan iş adamlarımızın destekleriyle yapacağız. Belediyemiz de destek olacak. Zemin artı 2 katlı bir okul olacak, toplam 48 dersliği olacak. Sınıflarımız ise 54 metrekare civarında. Spor ve konferans salonları olacak. Çok güzel proje yaptık" dedi.

İş adamı Kasım Aktaş da okulun gelecek yıl öğrenci kabul etmeye hazır olacağını ifade ederek, projeye destek veren herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.
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