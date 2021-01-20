452 bin kilogram et kasaplara gönderildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bulunan 3 kesimhane de kesimi gerçekleştirilen bin 592 büyükbaş hayvandan elde edilen 452 bin 74 kilogram et, Türkiye genelinde ki kasaplara gönderildi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Aralık ayı verilerine göre, Düzce’de bulunan 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen bin 592 büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerini gerçekleştiren Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Türkiye’de ki kasaplara 452 bin 74 kilogramda etin ulaşması için denetim yaptı.