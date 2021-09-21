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3 bin 239 ton ürün ihraç edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Ağustos ayında 3 bin 239 ton 972 kilo ürün yurtdışına ihraç edildi.

DÜZCE 21.09.2021, 10:58
3 bin 239 ton ürün ihraç edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Ağustos ayında 3 bin 239 ton 972 kilo ürün yurtdışına ihraç edildi.

Düzce her geçen gün sanayi ve gıda ürünlerini yurt dışına ihracat yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde ihracat yapan firmaların Ağustos ayı ihracat miktarları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 443 ton 790 kilogram fındık, 885 ton 661 kg diğer gıda maddeleri, bin 910 ton 521 kg orman ürünleri olmak üzere toplam 3 bin 239 ton 972 kg, ürün için toplam 140 adet ihracat sertifikası düzenlenerek yurt dışına gönderimi sağlandı.

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