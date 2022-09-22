112 ekiplerinin karşılaştığı sorunlar bu toplantıda ele aldı

Düzce’de düzenlenen 14. Bölge 10. Sağlık Koordinasyon Toplantısı’nda 112 ekiplerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Kocaeli ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüklerinin temsilcilerinin katıldığı 14. Bölge 10. Acil Sağlık Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve hızlı kullanılmasının ilk amaçları olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından Düzce Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Yusuf Yıldırım tarafından sunum gerçekleştirildi. Toplantıda, 14. bölge illerinin acil sağlık hizmetleri, araç kaynakları ve çağrı istatistikleri, 112 Çağrı Merkezi istatistikleri ve vaka sayıları, illerin sevk sayılarının dağılımı ve nedenleri, yoğun bakım yatak sayıları, hastanelerde verilen özellikli sağlık hizmetleri, hasta sevkleri, personel durumu ile ilgili sorunlar değerlendirilerek, çözüm önerileri oluşturuldu. Rakamsal verilerin incelenmesinin de yapıldığı toplantının ardından 3 ilin hastane yatak kapasiteleri, doluluk oranları, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevklerinin koordinasyonu konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, acil ve afet sorumluları da hazır bulundu.