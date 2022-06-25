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112 bu sefer yaşlılara anlatıldı

DÜZCE (İHA) – 112’nin kamuoyunda bilinirliliğinin ve farkındalığının artırılması için Düzce’de yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklenerek, huzurevi sakinlerine 112 anlatıldı.

DÜZCE 25.06.2022, 09:47
112 bu sefer yaşlılara anlatıldı

DÜZCE (İHA) – 112’nin kamuoyunda bilinirliliğinin ve farkındalığının artırılması için Düzce’de yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklenerek, huzurevi sakinlerine 112 anlatıldı.

Kamuoyunda 112’nin bilinirliğini ve farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde Muharrem Sancaklı Huzurevini ziyaret eden 112 Acil Çağrı Merkezi, burada yaşlılara 112’yi anlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nde yapılan çalışmaları, hangi durumlarda nasıl aranılacağını ve 112’nin ne olduğunu yaşlılara anlatan Çağrı merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu, yaşlılar ile tek tek sohbet ederek acil durumlarda tek numaranın 112 olduğunu hatırlattı.

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