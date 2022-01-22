1 milyon 471 bin lira destek verildi

Düzce’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ocak ayı içerisinde bin 757 yaşlıya 1 milyon 471 bin 689 lira 20 kuruş ödeme gerçekleştirdi.

Düzce’de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı dezavantajlı vatandaşlara yönelik maddi ve manevi destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2022 ocak ayında yapılan başvuruların değerlendirmesi sonrasında yaşlı aylığı bağlanan bin 757 yaşlıya ödemeleri yapıldı. Bu kapsamda 1 milyon 471 bin 689 lira 20 kuruşluk ödemeler PTT ile hak sahiplerinin hesaplarına yapıldı. Hak sahibi vatandaşlar PTT’ye giderek ödemelerini alabilecek.