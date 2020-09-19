0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar
DÜZCE BİSİKLETÇİLER KULÜBÜ ÜYELERİ “ HERKES İÇİN 0 EMİSYONLU HAREKETLİLİK” ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BÖLGENİN TEK TARİHİ ANTİK TİYATRO KALINTILARINA KADAR PEDAL BASTILAR. ETKİNLİK ÖNCESİNDE DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’YÜ ZİYARET EDEN DÜZCE BİSİKLETÇİLER KULÜBÜ ÜYELERİ DÜZCE’YE BİSİKLET YOLLARI İSTEĞİNİ İLETTİLER
Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri “Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik” etkinliği kapsamında bölgenin tek tarihi antik tiyatro kalıntılarına kadar pedal bastılar. Etkinlik öncesinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret eden Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri Düzce’ye bisiklet yolları isteğini ilettiler.
Birçok farklı etkinliğe imza atan ve farkındalık oluşturan birçok projeyi hayata geçiren Düzce Bisikletçiler Kulübü üyesi bisiklet sevdalıları, yine çok farklı bir organizasyon düzenledi. “Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik” adıyla organizasyon düzenleyen kulüp üyeleri, düzenledikleri organizasyona ise Düzce Belediyesi önünden start verdikler. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün startıyla başlayan organizasyonda kulüp üyesi bisikletçiler, Karadeniz’in tek antik tiyatro kalıntılarına kadar pedal bastılar. Organizasyonu sosyal medya hesabından duyuran Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bisikletçilere ayrıca teşekkür etmeyi de unutmadı. Dr. Faruk Özlü sosyal medya hesabuımndan yaptığı paylaşımda; “Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri özel bir etkinlikle Konuralp Antik Tiyatro alanımıza pedal çevirdi. “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” kapsamında farkındalık oluşturan bisiklet sevdalılarını bu güzel proje için tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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