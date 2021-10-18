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Umman'da Mevlit Kandili dolayısıyla 328 mahkum affedildi
Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Mevlit Kandili vesilesiyle 328 mahkum için af kararı çıkardı.
Dünya 18.10.2021, 14:32
Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Sultan Bin Tarık'ın af kararnamesi yayımlandı.
Kararın 107'si yabancı uyruklu olmak üzere 328 mahkumu kapsadığı ve Mevlit Kandili dolayısıyla alındığı ifade edildi.
Haberde, affedilen mahkumların suçları ve yabancı kişilerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.