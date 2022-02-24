Ukrayna savaş pilotu, uçağıyla birlikte Romanya’ya teslim oldu

Romanya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı savaş pilotunun uçağı ile birlikte teslim olduğunu duyurdu.

Romanya Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “24 Şubat Perşembe günü, NATO Hava Komutanlığı muharebe hizmetinde bulunan Romanya Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 Fighting Falcon uçağı, Romanya’nın kuzey kesiminde ulusal hava sahasına yaklaşan izinsiz bir uçuşla ilgili hava durumunu netleştirmek için sabah 6.15 sularında havalandı.

İki Rumen askeri uçağı, Romanya hava sahasına giren uçağın durdurulması ve görsel olarak tanımlanmasına geçerek, bu tür durumlarda geçerli olan ulusal prosedürleri ve uluslararası kuralları uyguladı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Sukhoi 27 tipi uçağa, saat 07.05’te Bacau Hava Üssü 95’e derhal iniş için eşlik edildi. Ukrayna askeri pilotu indikten sonra Rumen makamlarına teslim oldu.”