Savaş e-ihracatı vurdu, üç büyük pazardan birini kaybettik!

Savaş Türkiye’de sadece ihracatı değil e-ihracatı da vurdu. TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Rusya pazarı e-ihracatta Türkiye’nin üç ana pazarından biriydi. Şimdi bu pazarı kaybettik. Ukrayna ve Rusya’ya trafik tamamen bitti. Stoklar Avrupa’ya kaydı. Çıkış yolu, yeni pazarlara açılmak” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, Türk ihracatçıları vurdu. Hazırgiyim ve deri ürünler sektörü savaştan en çok etkilenen iki sektör olarak öne çıkıyor. TOBB Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi verilenine göre, savaş nedeniyle sadece Ukrayna’nın iptal ve ertelemeleri bile 200 milyon doları aştı. Rusya’da ise hazır giyim alışverişi durma noktasına gelmiş durumda. Resmi rakamlara göre geçen yıl Ukrayna’ya 173 milyon dolar, Rusya’ya ise 287 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmişti. Bu rakamlara bavul ticareti de eklendiğinde, söz konusu rakam Ukrayna’da 750 milyon dolar, Rusya’da ise 1 milyar dolar aşmıştı. Savaş sadece ihracatı değil e-ihracatı da vurdu.

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Rusya pazarı e-ihracatta Türkiye’nin üç ana pazarından biriydi. Şimdi bu pazarı kaybettik. Ukrayna ve Rusya’ya trafik tamamen bitti” dedi. E-ihracat yapan bazı firmaların stoklarını kısa sürede Avrupa’ya kaydırdığını ifade eden Çiğdemli, “Savaş başladıktan sonra e-ihracatta Avrupa ciroları artmaya başladı. Sektör yeni pazar arayışında. Körfez ülkelerine yapılan e-ihracat rakamlarında da artış başladı” diye konuştu. Daha çok Rusya ve Ukrayna ile çalışan e-ihracat sitelerinin, bu kriz döneminde Türki devletler, Avrupa ülkeleri ve Körfez ülkelerine yönelebileceğini ifade eden Çiğdemli şunları aktardı:

Çıkış yolu: Yeni pazarlar

“Yeni pazarlara açılmak isteyenler Türk Lirası’nın rekabetçi tarafını da kullanarak, bu süreçten kayıp yaşamadan çıkabilir. Hedeflenen yeni pazarlara yönelik, uygun dilde internet reklamlarına ağırlık vererek dünya üzerinde yeni müşteriler edinmek mümkün. Ticimax olarak biz sunucularımızı 100’den fazla ülkede bulunduruyoruz. Bu sayede hedef ülkelerde internet reklamlarında öne çıkmak çok daha kolay oluyor. E-ihracat modüllerimizle de ülkeleri, hatta şehirleri hedefleyerek, tek site üzerinden birden çok dilde ve aynı ürünü farklı fiyatlarla satmayı mümkün hale getiriyoruz. Üreticilerimiz ve e-ihracat yapan firmalarımızın bu zor süreçten kolaylıkla çıkabilmesi için yeni teknoloji ve modüller geliştirmeye de devam ediyoruz.”