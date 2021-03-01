Sarkozy, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac'tan sonra ülkede mahkum edilen ikinci cumhurbaşkanı oldu. Paris Ceza Mahkemesi, "telekulak" davasında yolsuzlukla suçlanan Sarkozy'yi 1'i kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasına mahkum etti. Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin eski avukatı Thierry Herzog ve eski Yargıtay Yüksek Savcısı Gilbert Azibert de 1'i kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Herzog'un ayrıca 5 yıl boyunca avukatlık mesleğini uygulaması yasaklandı.

2007'de Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve Fransız kozmetik devi varisi Liliane Bettencourt'tan yasa dışı ödemeleri kabul ettiği ile ilgili açılan soruşturmalarda, Sarkozy'nin eski avukatı Herzog'un Sarkozy ile iletişim kurmak için özel bir hat oluşturduğu keşfedilmişti.

Sarkozy, kendisine karşı açılan davalarla ilgili gizli bilgilere ulaşmak için avukatı aracılığıyla, yargıç Azibert ile yolsuzluk paktına girmekle suçlu bulundu. Sarkozy, kendisine bilgi sızdırması karşılığında Eski Yargıtay Yüksek Savcısı Azibert'e Monako'ya tayin sözü verdiği ortaya çıkmıştı.

Nicolas Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı