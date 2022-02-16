Sadece 4 gün çalışacaklar! Yasa kabul edildi...

Ülkedeki yedi partili koalisyon hükümetinin anlaşmaya varmasının ardından konuşan Başbakan Alexander De Croo, corona virüs pandemisinin insanları daha esnek çalışmaya, özel ve çalışma hayatlarını birleştirmeye zorladığını söylerken, “Bu durum yeni çalışma yöntemlerine yol açtı" dedi.

Alınan kararla birlikte çalışanların mesai saatleri dışında e-posta ve mesajları da görmezden gelebileceklerine karar verildiği belirtildi.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada, isteyen işçilerin, aynı ücrete haftada bir gün daha az çalışmak üzere, sendikaların kabul etmesi halinde günde en fazla 8 saat yerine 10 saate kadar çalışabilecekleri aktarıldı.



Kararla birlikte, Belçikalıların bir hafta boyunca daha fazla ve bir sonraki haftadan daha az çalışmayı seçebilecekleri vurgulanırken, bunun da örneğin ortak ebeveynlik gibi durumlarda, insanların iş-özel hayatlarını daha iyi yönetmelerine olanak tanıyacağı vurgulandı.



İNGİLTERE'DE DENENDİ



Kısa süre önce İngiltere de, dört günlük çalışma haftası deneme planlarını açıklamıştı. Teknoloji şirketi Panasonic yakın zamanda çalışanlar için isteğe bağlı dört günlük bir çalışma haftası başlatmıştı.



İzlanda'da da 2015'ten 2019'a kadar süren araştırmada, çalışanların dört gün çalıştıklarında beş güne kıyasla daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken olduklarını gösteren bir deneme gerçekleştirmişti.