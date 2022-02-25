Rusya'da eylemden kareler: Bu savaş Putin'in savaşı Rusyalıların değil

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu sürerken, savaş karşıtları dünyanın birçok kentinin yanı sıra Rusya’da da sokağa çıktı.

Hükümet gösterileri yasaklamasına rağmen, başkent Moskova, St Petersburg, Krasnodar ve Ekaterinburg başta olmak üzere pek çok şehirde irili ufaklı savaş karşıtı eylemler yapıldı.

Ülkede sanatçılar, gazeteciler, bilim insanları imza kampanyası başlatarak "Savaşı durdurun" çağrısı yaptı. Moskova, St Petersburg, Krasnodar, Ekaterinburg kentleri başta olmak üzere ülkede dün başlayan savaş karşıtı eylemlerde gözaltına alınanların sayısının ise 2 bine yaklaştığı duyuruldu.

İşte Putin'in Ukrayna'ya karşı uyguladığı sert tavra karşı duran bir Rus eylemci:

Fotoğrafta elinde tuttuğu kağıtta "Bu savaş Putin'in savaşı Rusyalıların değil!" yazıyor.