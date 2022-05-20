Romanya'da Erasmus Öğrencileri 19 Mayıs’ta Atatürk Büstü başında kutladı

Öğrenci değişim programı Erasmus ile Romanya'ya giden Türk ve yabancı öğrenciler 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başkent Bükreş'te buluşarak bayramı kutladılar. Calea Victoria Caddesi üzerindeki Atatürk anıtı önünde buluşan ve çoğunluğu Türk olan öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladılar. Son yıllarda erasmus programı ile öğrenci değişimi ve yerleşimi yapan ülkeler arasında öne çıkan Romanya'da şu anda Avrupa'nın her ülkesinden binlerce öğrenci bulunuyor.

Romanya'da en büyük öğrenci sorunu: BARINMA

Farklı ülkelerden eğitimgörmek amacıyla Romanya'yı tercih eden öğrencilerin en büyük sorunu barınma konusu. Yurt bulma konusunda sorun yaşadıklarını belirten öğrenciler yetkililerden çözüm bekliyor. Romen yetkililer geçici çözüm olarak öğrencileri otellere yönlendiriyor.