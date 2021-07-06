Rıza dışı cinsel ilişki tecavüz sayılacak!

İspanya Hükümet sözcüsü Maria Jesus Montero, düzenlediği basın toplantısında "Sessizlik veya pasiflik rıza anlamına gelmez" diye konuştu. Yeni yasayla, mevcut mevzuatta 'kabahat' olarak kabul edilen ısrarlı takip, sokak tacizi ve kadın sünneti de suç sayılacak. Toplu tecavüz de 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren ağırlaştırıcı bir faktör olarak kabul edilecek. Buna paralel olarak yeni yasa ayrıca, 24 saat faaliyette olacak cinsel saldırı yardım hattı ve reşit olmayan mağdurlar için özel çocuk evlerinin oluşturulması şartını da beraberinde getiriyor.

11 AVRUPA ÜLKESİYLE UYUMLU HALE GETİRECEK

Rıza dışı her türlü cinsel ilişkiyi tecavüz olarak nitelendiren yasa, İspanya'yı benzer yasal tanımları kullanan İsveç, Portekiz ve İngiltere de dahil olmak üzere diğer 11 Avrupa ülkesiyle uyumlu hale getirecek. Tasarı, Pamplona'daki boğa festivalinde beş erkeğin 18 yaşındaki bir kadına toplu tecavüz ederek kamuoyunda infiale ve yasalarda reform yapılması çağrılarına yol açtığı 'kurt sürüsü' davası olarak bilinen olaydan beş yıl sonra onaylandı.

FİZİKSEL ŞİDDET VEYA TEHDİT

İspanya'daki mevcut yasaya göre, bir saldırının tecavüz olarak sınıflandırılabilmesi için failin mağdura karşı fiziksel şiddet kullanmış veya tehdit etmiş olması gerekiyor. Tasarının bu yıl sonuna kadar parlamentoda oylanması ve ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. İspanya'da 2007 yılında eşcinsel evlilikler yasallaştırılmış, 2004'te de öncü bir cinsiyet şiddeti yasası çıkarılmıştı.

KABİNE 14 YAŞINDAN BÜYÜK HERKESİN...

Geçen hafta kabine, 14 yaşından büyük herkesin tıbbi bir teşhis veya hormon tedavisi olmaksızın cinsiyetini yasal olarak değiştirmesine izin veren bir yasa tasarısını onaylamıştı. İspanya'nın kuzeyindeki La Coruna kentinde hafta sonu eşcinsel bir erkeğin homofobik saldırıyla dövülerek öldürülmesi ülkede protesto edilmişti.